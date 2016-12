Ce dossier intitulé « Vivre au travail » a été réalisé par un groupe pluridisciplinaire de chercheurs engagés autour d’un projet commun : interroger les rapports entre santé et travail et les déterminations actuelles de la vie au travail, au-delà de la perspective univoque qui prévaut le plus souvent: celle de la dégradation de la santé par le travail. Nous proposons ici une approche plus dialectique, intégrant l’investigation des conditions et modalités du travail comme causes de vulnérabilité et opérateurs de santé. Ce qui nous conduit à préciser le concept de santé: sa définition comme normativité ou comme créativité permet de dépasser les conceptions biomédicales et leurs déclinaisons hygiénistes ou édéniques. Dans les normes sociales qui définissent le normal et le pathologique, la santé et la maladie, l’être humain garde l’initiative de son point de vue par la capacité de l’écart qu’il crée au sein des normes existantes, y compris des normes de travail. Chacune des contributions présentées ici explore la singularisation des normes et des valeurs de vie dans des « allures de vie »: elle dépend des marges de manœuvre trouvées et créées dans les milieux de vie.