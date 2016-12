Céline Mardon , Willy Buchmann et Serge Volkoff Une approche diachronique des TMS : usage de données quantitatives dans une grande entreprise [Texte intégral] A Diachronic Approach to MSD: Use of Quantitative Data in a Large Company Un enfoque diacrónico de los TME: uso de datos cuantitativos en una gran empresa

Solange Ciavaldini-Cartaut et Fabienne d’Arripe-Longueville L’évaluation des risques psychosociaux dans l’accompagnement de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active : contribution interdisciplinaire en psychologie du travail et de la santé [Texte intégral] The evaluation of psychosocial risks in helping earned income supplement recipients find employment: the interdisciplinary contribution of work and health psychology La evaluación de los riesgos psicosociales en el acompañamiento a la inserción profesional de los beneficiarios de la Renta de Solidaridad Activa: contribución interdisciplinaria en psicología del trabajo y de la salud

Tahar Hakim Benchekroun , Justine Arnoud et Rebecca Arama Vitalité des activités et rationalité du Lean : deux études de cas [Texte intégral] The Vitality of Activities and the Rationality of Lean: Two Case Studies Vitalidad de las actividades y racionalidad del Lean: dos estudios de caso