Sandrine Cortessis Un dispositif d’expérimentation pour les jurés de validation des acquis d’expérience [Texte intégral] A Method for Evaluators to Validate Non-Formal and Informal Learning Un dispositivo de experimentación para los jurados que validan los aprendizajes por experiencia

Joana Fernandes et Marta Santos L’activité des formateurs dans le cadre de la reconnaissance et la validation des acquis : l’évolution d’un instrument à partir de l’activité [Texte intégral] The Activity of Trainers and the Recognition and Validation of Prior Learning : Tools That Evolve Along with the Activity La actividad de los formadores en el marco del reconocimiento y validación de conocimientos adquiridos por experiencia : la evolución de un instru mento por medio de la actividad

Céline Chatigny et Jessica Riel La santé et la sécurité des élèves en centre de formation professionnelle : approche, représentations, et genre [Texte intégral] The Health and Safety of Students in Vocational Training Centres: Approaches, Representations, and Gender La salud y la seguridad de los estudiantes en un centro de formación profesional : enfoques, representaciones y género.

Claire Tourmen , Annie Leroux et Sylvie Beney Qu’est-ce qui s’apprend dans les premiers moments du travail et comment ? [Texte intégral] What Is Learnt During the First Moments of Work and How ? Qué se aprende en los primeros momentos del trabajo y cómo ?

Christine Vidal-Gomel , Catherine Delgoulet et Céline Geoffroy Compétences collectives et formation à la conduite d’engins de secours dans un contexte de spécialisation des sapeurs-pompiers en France [Texte intégral] Collective Skills and Driver Training in a Specialization Context for Firemen in France Competencias colectivas y formación para conducir vehículos de socorro en un contexto de especialización de rescatistas-bomberos en Francia