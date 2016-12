Fabien Coutarel , Céline Mardon , Serge Volkoff , Jacques Fiard , Michel Récopé , Joffrey Beaujouan et Géraldine Rix Enquête sur les conditions de travail auprès de professeurs d’éducation physique et sportive et perspectives d’action [Texte intégral] Survey of the Working Conditions of Physical Education and Sport Teachers and Prospects for Action Encuesta de condiciones de trabajo de profesores de educación física y deportes y perspectivas de acción

Hélène Veyrac et Agnès Dumas Souffrance des enseignants du secondaire ; accompagnement de neuf enseignants français en demande d’aide [Texte intégral] High School Teachers’ Distress: Assistance for Nine Teachers in France Seeking Help Sufrimiento de profesores de enseñanza secundaria; acompañamiento de nueve profesores franceses en demanda de ayuda

Catherine L’Allain , Sandrine Caroly , Eric Drais et Olivier Witschger Concevoir la prévention d’un risque émergent : une démarche fondée sur les représentations et les activités [Texte intégral] Designing the Prevention of Emerging Risk: an Approach Based on Representations and Activities El diceño de la prevención del riesgo emergente: un enfoque basado en las representaciones y las actividades

Maria Ianeva et Jacqueline Vacherand-Revel Développement de l’activité et travail d’articulation : le cas d’un centre d’appels médico-social [Texte intégral] Activity development and articulation work: the case of a health call center Desarrollo de la actividad y trabajo de articulación: el caso de un centro de llamadas médico-social

Philippe Spoljar Modernisation de l’agriculture et santé mentale : les contradictions au travail [Texte intégral] Modernization of the agriculture and the mental health: the contradictions at work Modernización de la agricultura y salud mental: las contradicciones en el trabajo

Magali Prost et Moustafa Zouinar De l’hyper-connexion à la déconnexion : quand les entreprises tentent de réguler l’usage professionnel des e-mails [Texte intégral] From Hyper-Connection to Disconnection: When Companies Try to Regulate the Professional Use of E-mail De la hiper-conexión a la desconexión: cuando las empresas intentan regular el uso profesional de los correos electrónicos

Aude Villemain et Patrice Godon Construction de la fiabilité organisationnelle en environnement extrême à partir de la sécurité réglée et gérée : étude de cas du raid Concordia [Texte intégral] Building Organizational Reliability in Extreme Environments Based on Regulated and Managed Safety : the Concordia Traverse Case Study Construcción de la fiabilidad de la organización en condiciones extremas a partir de la seguridad regulada y gestionada : estudio de caso de travesías Concordia