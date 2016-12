Marianne Lacomblez , Edmée Ollagnier et Catherine Teiger Les ergonomes peuvent-ils rester borgnes ? À propos de la relation intervention-formation-genre [Texte intégral] Why Are There Still One-Eyed Ergonomists? The Connection Between Intervention, Training, and Gender Los ergónomos pueden quedarse con una mirada unilateral? A propósito de la relación intervención-formación-género

Nicole Vézina , Céline Chatigny et Bénédicte Calvet L’intervention ergonomique : que fait-on des caractéristiques personnelles comme le sexe et le genre ? [Texte intégral] Ergonomic Interventions: What to Do with Personal Characteristics. Such as Sex and Gender? La intervención ergonómica: ¿qué hacer con las características personales como el sexo y el género?

Florence Chappert et Laurence Théry Égalité entre les femmes et les hommes et santé au travail [Texte intégral] Comment le genre transforme-t-il l’intervention sur les conditions de travail? Gender Equality and Occupational Health. How does a gender approach transform working condition interventions? Igualdad de género y salud ocupational.

¿Cómo un enfoque de género puede transformar las intervenciones en cuanto a las condiciones de trabajo?

Marie Laberge et Sandrine Caroly Prendre en compte le sexe et le genre dans le choix des situations à analyser : un enjeu pour l’intervention ergonomique [Texte intégral] The Why and How of Integrating Sex and Gender in Ergonomics Interventions at the Work Situation Selection Stage Tener en cuenta el sexo y el género en la selección de situaciones a analizar : un reto para la intervención ergonómica

Dominique Cau-Bareille Les enseignantes et enseignants sont-ils égaux face aux contraintes organisationnelles au sein des établissements du second degré ? [Texte intégral] Are Male and Female Teachers Equal in Terms of the Organizational Constraints They Face in Secondary Teaching Establishments ? Son los maestros iguales en cuanto a las exigencias organizacionales en el seno de los establecimientos de enseñanza secundaria?

Karen Messing , France Tissot et Mélanie Lefrançois Genre et statistiques : est-ce que « l’analyse de grappes » peut nous aider à comprendre la place du genre dans la recherche de meilleures conditions de travail ? [Texte intégral] Gender and Statistics: Can Cluster Analysis Help Us to Understand the Place of Gender in the Search for Better Working Conditions? Género y estadísticas : ¿Es que el « análisis de conglomerados » puede ayudar a entender el papel del género en busca de mejores condiciones de trabajo ?

Marie-Ève Major et Nicole Vézina Pour une prévention durable des troubles musculosquelettiques chez des travailleuses saisonnières : prise en compte du travail rée l [Texte intégral] Sustainable Prevention of Musculoskeletal Disorders in Seasonal Work Context : The Need for Work Activity Analysis Por una prevención durable de los trastornos musculo-esqueléticos entre los trabajadores estacionales: tomando en cuenta el trabajo real

Martin Chadoin , Karen Messing , Tamara Daly , Pat Armstrong et Nicole Vézina « Si ce n’est pas documenté, ça n’a pas été fait » : quand les indicateurs de gestion escamotent le travail invisible des femmes [Texte intégral] “ If It’s Not Documented, It Hasn’t Been Done” : Management Indicators of Workload Can Make Women’s Work Invisible Si no esta escrito, no fue hecho: cuando los indicadores de gestión escamotean el trabajo invisible de las mujeres

Laurence Théry et Florence Chappert Inégalités de genre en entreprise : comment construire une intervention sur le travail, propice aux transformations ? [Texte intégral] Gender Inequality in Companies : developing work interventions conducive to changes La desigualdad de género en la empresa: como construir una intervención sobre el trabajo, propicia a las transformaciones?