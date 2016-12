Historically, eldercare was usually furnished by unpaid women at home. Now that women are in paid work, much of this care is given by personal support workers (PSWs), who are usually female. With the massive introduction of management indicators in public organisations, a form of organisational silence has appeared : eldercare work remains invisible. To examine the precise mechanism involved in this invisibility, we observed the work of 37 PSWs in six Ontario residences and conducted interviews. Contrary to the way tasks are assigned, PSW work is often done collectively and documentation requirements are demanding ; consequently, documenting can conflict with direct health care. Because PSWs have insufficient time, they are sometimes forced to omit data indicating the challenges of their work. They thus enter a vicious circle where, unable to document their work, they lack resources and must omit even more documentation.

67Les indicateurs, qui sont des outils de gestion (Moisdon, 1997), ont trois caractéristiques (Hatchuel et Weil, 1992). Premièrement, ils sont faits de supports concrets (ce sont des graphiques, des tableaux, des cases à cocher, etc.). Ensuite, ils possèdent une certaine philosophie sous-jacente, que certains positionnent dans une philosophie gestionnaire de « Maîtrise », « Performance » et « Rationalité » (Boussard, 2008), et qui engendrent des critères de mesure principalement économiques et financiers (Boussard, 2013). Enfin, ils définissent un périmètre social qui englobe les concepteurs et les diffuseurs, mais aussi les utilisateurs. Ces trois caractéristiques en font des « éléments décisifs dans la structuration du réel, engendrant des choix et des comportements échappant aux prises des hommes [et des femmes], parfois à leur conscience » (Berry, 1983). Donc, l’indicateur en tant qu’outil, de par son appartenance au phénomène de rationalisation des systèmes de gestion (Pueyo et Zara-Meylan, 2012), entraîne des automatismes de décision (Berry, 1983) correspondant à la vision proposée par Girin (1990), de « véritables machines de gestion » alimentées d’indicateurs et capables de prendre des décisions de façon quasi autonome.

PAB 5 : « Quand les gens du gouvernement viennent ici, [les PAB] font tout selon les règles, parce que ce dont je me suis rendu compte, c’est que c’est la paperasse qui compte […]. Ils sont plus intéressés par la paperasse que par les soins qui sont donnés aux résidentes. » PAB 6 : « Avant, nous pouvions remplir la documentation d’une façon très simple, mais maintenant, il y en a tant… parce que si tu fais ça, et seulement ça, nous n’aurons pas de financement du gouvernement, n’est-ce pas ? Donc, on doit être plus spécifique […] et explicite. Et ça va nous prendre plus de notre temps. Une heure. Si tu n’es pas si bonne, une heure et demie parfois. Et ce temps, tu pourrais l’utiliser comme du temps de qualité avec tes résidentes… »

17La collecte de données s’est effectuée à partir de prises de notes papier-crayon, pendant tout un quart de travail (chroniques de quart). Nos stratégies d’observation, puisque nous ne pouvions entrer dans les chambres alors que c’est un lieu de soins privilégié, étaient de nous positionner stratégiquement dans le couloir (afin d’avoir la vue la plus dégagée possible sur le plus de chambres possible) et de noter les déplacements des PAB entre les chambres (en lien avec l’heure précise de l’observation). Quand cela était possible, nous faisions verbaliser la PAB sur la nature et les caractéristiques de son intervention dans la chambre. Nous avons pu observer les PAB avec les résidentes lorsqu’elles se trouvaient à l’extérieur des chambres, par exemple, pendant les heures de repas et d’attente de repas. Nous avons pu poser des questions librement aux PAB et aux résidentes pendant la période d’observations, mais nous n’avons pas pu valider nos interprétations formellement par une période d’autoconfrontation collective ou individuelle. À noter que ces stratégies d’observation correspondent à des observations ouvertes et exploratoires (St-Vincent et coll., 2011). Les PAB observées étaient toutes volontaires et ont signé des formulaires de consentement. Le traitement des données sur les 54 heures d’observations s’est réalisé à partir du logiciel Actogram Kronos 2.3.3.

« sa mobilisation physique et mentale […], les stratégies de régulation et les compromis qu’elle met en œuvre pour réaliser le travail attendu avec les moyens mis à disposition et dans les contraintes qui lui sont imposées ». Elle est le « produit de la rencontre entre les caractéristiques individuelles de travailleurs et de travailleuses » (comme l’âge, l’expérience, l’état de santé, la morphologie, la formation, le sens qu’elle donne à son travail, etc.) et la « tâche et ses conditions de réalisation », que l’on appelle aussi les « déterminants de l’activité de travail ». Cette activité de travail est en lien avec un niveau méso, dont font partie « le contexte organisationnel et les pratiques en gestion, comme les choix de technologie, d’organisation et de la production de travail », et un niveau macro relevant du « contexte économique, social et politique, en particulier les politiques sociales du travail » (Montreuil et coll., 2013).

10L’un des mécanismes par lesquels les pratiques des FSLD sont exercées découle du système gouvernemental de subventions et de financement des établissements. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario contribue en partie aux financements accordés aux FSLD, à travers des allocations basées sur le coût quotidien théorique que représente un.e résident.e. Ces allocations évoluent en fonction de l’évaluation du niveau de soins requis dans l’établissement. Elles se répartissent en quatre enveloppes : les soins infirmiers et personnels (SIP), les services des programmes de soutien, les aliments crus et les autres services. Nous nous intéresserons ici aux SIP, qui représentent les dépenses concernant les salaires, les traitements, les avantages sociaux, les services acquis du personnel actif de soins directs (infirmières, préposées aux services de soutien personnel, etc.), la formation en soins infirmiers et les dépenses liées à l’équipement, aux fournitures et aux dispositifs utilisés par les employés en soins infirmiers et en personnel de soutien direct (ministère de la Santé et des Soins de longue durée en Ontario, 2013). On peut dire que c’est ce poste budgétaire qui, en prévoyant les niveaux d’embauche, détermine la charge de travail des PAB.

Notes

Traduction libre de « If I see a resident, that needs a cup of water […]. You don’t say: "Because that person is not my resident, I’m just going to pass them by". »

Traduction libre de « Because everybody is helping each other, and they get to know the resident better. It’s like everybody’s resident, so they know the routine. »

Traduction libre de « And I remember, when I starting to work in this facility and I working in another team, not my team, another one. And nurse tell about everyone but I didn’t know one lady was very agitated. I really don’t know. Nobody tell me. And do you know, when I put her on toilet, she beat me very badly. My eyes was like here black everything. Because nobody tell me she’s agitated sometimes, to be careful… »

Traduction libre de « Now, if it’s a person who I know is genuinely trying, and if they try and maybe they’re still not making the mark… Do what you can do. Call me, I’ll come, no problem, because I know that person is genuinely trying. But, when you know definitely you’re trying to be smart, you’re on your own. »

Traduction libre de « What’s more done is sort of the attempt to ensure that we’re documenting everything appropriately and to make sure that that CMI gets up […]. The other thing that I’ve done too, and often will do, and I find more and more homes do, if I get an increase in CMI […], what I’ll do is put in temporary positions or something like that… »

Traduction libre de « But as I said, we must also not forget why we’re here now and because of them and these people. They need the care now. We have to deliver the care for them […]. That’s why I said in this job, if you don’t have the heart and love for it, get out and go somewhere else. »

Traduction libre de « When the government people comes in here, they do everything by the book because now what I find out, it’s all about paperworks […]. They’re more interested about the paperworks than the care being delivered to the residents. »

Traduction libre de « Before, we can do the flow charts in a very simple way, but now, because of so much… because if you do this and this only we are not going to get funding from the government, right ? So we have to be more specific […] and explicit. And that will take more of your time. An hour. If you’re not so good, an hour and a half sometimes. And that time, you could use that as quality time to spend to your residents. »

Traduction libre de « I think overall documentation by personal care attendants is a challenge because of […] the responsibilities that they have every day with residents’ care, so their focus is on attending the residents’ need rather than documenting. »

Traduction libre de « They understand why we have to document. But it’s in their nature to just always want to be doing something with the residents. »

Traduction libre de « For that day, at that moment, they won’t think about "Oh ! We should document that two of us provided care today because resident needed it”. It’s more of they usually link the daily routine of the care plan and if the care plan says one person they will document one person even if the care was provided by two people for that particular day. »