Jacques Marsot et Jean-Jacques Atain-Kouadio Conception des équipements de travail et prévention des TMS Complémentarités et points d’ancrage des démarches [Texte intégral] Design of Work Equipment and Prevention of MSDs: Complementarities and Anchor Points Concepción del equipamiento de trabajo y prevención de TMS. Complementariedad y puntos de anclajes del proceso.

Joëlle Mezza Les pratiques d’orientation en direction des personnes malades chroniques [Texte intégral] Accompagnement collectif et individuel dans le cadre d’une recherche-action Las prácticas de orientación hacia las personas con enfermedades crónicas: acompañamiento colectivo e individual a través de la investigación-acción

Nadine Poussin Transformation des sentiments et développement du pouvoir d’agir [Texte intégral] Les effets de l’utilisation du mime dans l’analyse de l’activité Adapting Emotions and Developing One’s Capacity to Act: the Effects of Mime in Work Activity Analysis Transformación de los sentimientos y desarrollo del poder de actuar: Los efectos del uso de la mímica en el análisis de la actividad

Emmanuelle Reille-Baudrin Co-labore, une utopie d’avenir ? [Texte intégral] Co-analyse du travail dans un espace de coworking Co-labor, a Utopia for the Future? Work Co-analysis in a Coworking Space Co-labore, una utopía futura ? Co-análisis del trabajo en un espacio de coworking

Solange Ciavaldini-Cartaut , Hélène Marquie-Dubie et Fabienne d’Arripe-Longueville Pénibilité au travail en milieu scolaire, stratégie de faire face et stratégie de défense chez les enseignants débutants : un autre regard sur les éléments contributifs d’une vulnérabilité au phénomène de décrochage professionnel [Texte intégral] Psychosocial arduousness of teacher’s work, coping strategies and defense mechanisms of preservice teachers: another look at vulnerability and professional attrition La ardua tarea de los profesores novicios, estrategia de enfrentar y estrategia de defensa: una visión diferente de los elementos contributivos a una vulnerabilidad de deserción profesional

Chantal Leclerc , Bruno Bourassa et Christian Macé Dérives de la recherche et détresse psychologique chez les universitaires [Texte intégral] University Research and Psychological Distress Among Academic Staff D erivas de la investigación y la angustia psicológica entre los universitarios

Sabrina Rouat , Victor Troyano , Bruno Cuvillier , Marc-Eric Bobillier-Chaumon et Philippe Sarnin Comprendre les ressorts des pratiques organisationnelles en matière de prévention des risques psychosociaux par les acteurs de l’entreprise [Texte intégral] Une recherche dans l’industrie de la chimie Understanding What Determines the Organizational Practices for the Prevention of Psychosocial Risks Put in Place by Occupational Health Actors Comprender los resortes de las prácticas organizacionales en materia de prevención de riesgos psicosociales por parte de los actores de la salud ocupacional en la empresa. Una investigación en la industria química

Sylvie Gravel , Katherine Lippel , Daniel Vergara , Jessica Dubé , Jean-François Ducharme et Gabrielle Legendre Adapter les mesures préventives de santé et de sécurité pour les travailleurs qui cumulent des précarités : les obligations d’équité [Texte intégral] Adapting Preventive Occupational Health and Safety Measures for Workers in Precarious Job Situations : the Obligations of Equity La adaptación de la salud y la seguridad preventiva para los trabajadores que se acumulan precariedad: las obligaciones de equidad